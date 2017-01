Côte d'Ivoire : l'incroyable sérénité d'Aurier « Par Eric Bethsy - Le 21/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà accrochée par le Togo (0-0) lundi, la Côte d’Ivoire n’a pas réussi à battre la RD Congo (2-2) vendredi dans la phase de groupes de la CAN 2017. Une situation périlleuse pour les Eléphants qui devront impérativement s’imposer contre le Maroc mardi (20h) pour se qualifier. Pas de quoi inquiéter le latéral droit Serge Aurier (24 ans, 37 sélections). "Je tiens à rassurer tout le monde, il ne faut pas s'inquiéter, a réagi le défenseur du Paris Saint-Germain. En 2015 on a commencé comme ça et on a fini champion. Nous, on est calme. Ceux qui s'inquiètent le plus c'est à l'extérieur. (...) On est là, on essaye de progresser de match en match. On a un match décisif contre le Maroc. On va tout mettre en oeuvre pour se qualifier." Avec un tel discours, les coéquipiers d’Aurier ont intérêt à passer… Avec un tel discours, les coéquipiers d’Aurier ont intérêt à passer…

