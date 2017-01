Lyon : Aulas pense à Evra !

Lyon : Aulas pense à Evr a ! « Par Eric Bethsy - Le 21/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après l’arrivée de l’attaquant Memphis Depay, l’Olympique Lyonnais pense à réaliser un autre gros coup cet hiver ! Si l’on en croit L’Equipe, le club rhodanien se verrait bien recruter le Français Patrice Evra (35 ans, 6 matchs en Serie A cette saison). En manque de temps de jeu, le latéral gauche de la Juventus Turin envisage clairement un départ à six mois de la fin de son contrat. Fan du président lyonnais Jean-Michel Aulas, l’international tricolore ne serait pas contre un retour en Ligue 1 même s’il est davantage attiré par la Premier League où Crystal Palace est bien parti pour l’enrôler. Mais de son côté, l’OL a un atout important avec Corentin Tolisso, que la Juve souhaite attirer l’été prochain. Ainsi, la Vieille Dame serait prête à libérer Evra de ses derniers mois de contrat pour faciliter les discussions avec Lyon. Une aubaine pour le vice-champion de France qui n’a plus beaucoup de marge financière après l’opération Depay. Reste à savoir si l’ancien Monégasque apporterait un vrai plus à l’équipe de Bruno Genesio. Ainsi, la Vieille Dame serait prête à libérer Evra de ses derniers mois de contrat pour faciliter les discussions avec Lyon. Une aubaine pour le vice-champion de France qui n’a plus beaucoup de marge financière après l’opération Depay. Reste à savoir si l’ancien Monégasque apporterait un vrai plus à l’équipe de Bruno Genesio.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+