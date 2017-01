Nice : Favre explique la contre-performance « Par Eric Bethsy - Le 21/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déçu du match nul concédé à Bastia (1-1) vendredi en championnat, qui plus est à 11 contre 10 après l’expulsion de Yannick Cahuzac à la 64e minute, l’entraîneur de l’OGC Nice Lucien Favre a surtout regretté le contenu de la rencontre. Selon le technicien, les Aiglons n’ont pas mis les ingrédients nécessaires pour produire leur jeu habituel. "On a dominé, avec beaucoup plus de possession, encore plus après l'exclusion. Mais il n'y a pas eu assez de mouvement, a commenté le Suisse. On a perdu beaucoup de ballons, ils nous ont bien pressés, ils ont fait un système en sapin pour nous bloquer, un 4-3-2-1. (...) Il faut penser à jouer plutôt qu'à gagner. Ce soir (vendredi), ce n'était pas suffisant." Déjà trois matchs toutes compétitions confondues en 2017, et toujours pas de victoire pour le Gym. Déjà trois matchs toutes compétitions confondues en 2017, et toujours pas de victoire pour le Gym.

