Bastia : J.-L. Leca - "c'est dommage"

Malgré un bon match, Bastia n'a pris qu'un point contre Nice (1-1) ce vendredi après avoir pourtant mené au score. Le gardien bastiais Jean-Louis Leca regrette les occasions manquées avant l'expulsion de Cahuzac.

"On a été vaillants contre une des trois meilleures équipes du championnat. A dix, c'est beaucoup plus difficile. C'est dommage parce qu'on n'a pas su profiter de leurs pertes de balle et si on avait eu un vrai attaquant, même s'il faut tirer un gros coup de chapeau à Diallo, on aurait pu leur faire mal", a déclaré le portier corse au micro de Canal+ Sport.

Bastia occupe le 15e rang.