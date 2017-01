L1 : Bastia 1-1 Nice (fini)

Pourtant en supériorité numérique, Nice n'a pas réussi à s'imposer sur la pelouse de Bastia ce vendredi et concède le nul (1-1) en ouverture de la 21e journée de Ligue 1.

Gênés par le pressing bastiais dès les premières minutes, les Niçois étaient tout proches d'encaisser un but après seulement deux minutes de jeu, mais Danic gâchait deux opportunités coup sur coup... Les minutes passaient et les Aiglons avaient toujours autant de mal à approcher du but adverse, manquant d'inspiration et multipliant les imprécisions. Logiquement, les Corses en profitaient et Oniangué récompensait le travail des siens en inscrivant son premier but pour son premier match avec le Sporting (1-0, 16e) !

Derrière, le Gym jouait plus haut mais avait toujours autant de mal à se créer des occasions malgré sa domination en terme de possession de balle. Cependant, les hommes de Lucien Favre parvenaient finalement à faire la différence sur corner avec une tête au premier poteau de Souquet (1-1, 33e). De retour dans le match, Nice se faisait tout de même encore quelques frayeurs sur des pertes de balle mais le score ne bougeait plus jusqu'au retour aux vestiaires.

En seconde période, l'OGCN affichait une incroyable fébrilité dans la relance. Les Bastiais profitaient des ballons perdus dans l'axe par la défense pour se procurer plusieurs opportunités mais ne parvenaient pas à concrétiser malgré une bonne frappe de Diallo. Bastia avait laissé passer sa chance et devait beaucoup plus défendre après l'expulsion de Cahuzac suite à un deuxième avertissement. Derrière, Bastia ne parvenait plus à inquiéter des Niçois qui conservaient le ballon et s'offraient quelques opportunités sans réussir à faire craquer des Corses héroïques face à la pression adverse. Finalement, le score ne bougeait pas et les Bastiais prennent un point mérité. Nice aura des regrets...