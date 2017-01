CAN (Gr. C) : le Maroc a réagi « Par Romain Rigaux - Le 20/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu lors de son premier match, le Maroc s'est imposé 3-1 contre le Togo ce vendredi dans le groupe C de la CAN. Dossevi (5e) avait pourtant donné l'avantage aux Togolais, mais les Marocains ont réagi par Bouhaddouz (14e), Saiss (21e) et En-Nesyri (72e). Au classement, le Maroc prend la 2e place devant la Côte d'Ivoire. Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 RD Congo 4 2 1 1 0 3 2 +1 2 Maroc 3 2 1 0 1 3 2 +1 3 Côte d'Ivoire 2 2 0 2 0 2 2 0 4 Togo 1 2 0 1 1 1 3 -2

