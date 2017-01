CAN (Gr. C) : la Côte d'Ivoire encore accrochée « Par Romain Rigaux - Le 20/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mauvaise opération pour la Côte d'Ivoire. Les Elephants ont concédé un nul (2-2) contre la République Démocratique du Congo ce vendredi. Le deuxième en deux matchs pour le tenant du titre, accroché lors du match d'ouverture contre le Togo (0-0). Menée au score à deux reprises suite à des buts de Kebano (11e) et Kabananga (28e), la Côte d'Ivoire a égalisé par Bony (24e) et Dié (68e). Avec ce résultat, les hommes de Michel Dussuyer occupent la 2e place du groupe C, à deux longueurs de la RD Congo. Le Maroc et le Togo s'affrontent à 20h. Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 RD Congo 4 2 1 1 0 3 2 +1 2 Côte d'Ivoire 2 2 0 2 0 2 2 0 3 Togo 1 1 0 1 0 0 0 0 4 Maroc 0 1 0 0 1 0 1 -1

