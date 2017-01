PSG : Di Maria répond aux offres chinoises « Par Damien Da Silva - Le 20/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une première partie de saison décevante, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria (28 ans, 16 matchs et 1 but en L1 cette saison) a été envoyé en Chine par certaines rumeurs. A l'occasion d'un entretien accordé à ESPN, l'Argentin s'est montré particulièrement clair concernant les propositions provenant des formations asiatiques. "Je suis très tranquille ici. Ma famille et moi, nous sommes heureux. Il me reste deux années de contrat et je continuerai jusqu’à ce qu’il prenne fin. Chacun à sa façon de penser. Moi, la quantité d’argent qu’offre la Chine ne m’attire pas. Je veux poursuivre à Paris ce que j’ai toujours eu à l’esprit : la Ligue des Champions", a assuré le Parisien. Un message qui devrait plaire aux supporters franciliens ! Un message qui devrait plaire aux supporters franciliens !

