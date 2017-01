CAN : la Tunisie enfonce l'Algérie

Dos au mur suite à sa défaite face au Sénégal (0-2), la Tunisie s'est rattrapée en prenant le dessus sur l'Algérie (2-1), ce jeudi, lors de la 2e journée du groupe B de la CAN 2017. Les Aigles de Carthage ont ouvert la marque sur un but contre son camp de Mandi (50e) avant de doubler la mise grâce à Sliti sur penalty suite à une erreur monumentale de Ghoulam (67e). En fin de partie, les Fennecs ont réduit l'écart au score grâce à Hanni (90e+2). Au classement, les Tunisiens remontent à la 2e place, à égalité avec le Sénégal, qui affronte le Zimbabwe un peu plus tard dans la soirée. Les Algériens pointent au dernier rang et sont déjà au bord de l'élimination.

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Sénégal 3 1 1 0 0 2 0 +2 2 Tunisie 3 2 1 0 1 2 3 -1 3 Zimbabwe 1 1 0 1 0 2 2 0 4 Algérie 1 2 0 1 1 3 4 -1