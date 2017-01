Nancy : Mandanne déjà sur le départ

Arrivé à Nancy l'été dernier, l'attaquant Christophe Mandanne (31 ans, 13 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'est pas parvenu à s'illustrer durant la première partie de la saison. Si bien que l'ancien Guingampais va repartir cet hiver. Selon l'Est Républicain, le natif de Toulouse va être prêté six mois à Al Fujairah, aux Emirats arabes unis, où il évoluait avant d'arriver en Lorraine.