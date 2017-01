Lille : Obbadi veut partir, Nice sur le coup

Lille et Mounir Obbadi (33 ans, 5 matchs en L1 cette saison), bientôt de l’histoire ancienne ? En septembre dernier, le milieu de terrain a été victime d’un home-jacking dont la femme du joueur a énormément du mal à se remettre. A tel point qu’un départ est la solution la plus envisageable pour le Marocain et sa famille.

"Je ne suis pas rassurée et j'ai envie de quitter Lille le plus vite possible, révèle l’épouse de l’ancien Monégasque, Btisem Obbadi, dans les colonnes de L’Equipe. Cela n'a rien à voir avec le LOSC que je remercie. Et les dirigeants l'ont compris. Je suis revenue ici pour patienter jusqu'à ce mercato et trouver une solution. Mais à part le métier de Mounir, rien ne me retient ici et je ne veux plus vivre dans cette ville."

En fin de contrat en juin prochain, Obbadi ne devrait pas avoir de mal à trouver un point de chute. A ce titre, Le 10 Sport nous informe que Nice pourrait passer à l’action afin de renforcer son entrejeu pour la seconde partie de saison. Affaire à suivre...