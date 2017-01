PSG : le souhait de l'agent de Callegari « Par Youcef Touaitia - Le 18/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Brillant lors de la préparation estivale du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Lorenzo Callegari (18 ans, 1 apparition en L1 cette saison) n’a pas eu la chance de montrer ce dont il est capable depuis le coup d’envoi de l’exercice. Alors qu’un prêt sans option d’achat est dans les tuyaux, l’agent du joueur estime qu’il serait plus judicieux de la part du champion de France de céder son poulain avec une clause de rachat. "C’est quelque chose qui se pratique beaucoup en Italie et en Espagne. L’option d’achat favorise la progression du joueur, parce que sinon, le club qui se le fait prêter n’a pas d’intérêt particulier à le faire progresser. Il peut privilégier un jeune de son centre de formation qui évolue au même poste. Avec la clause de rachat, le PSG prend un risque calculé, c’est le meilleur système pour lui aussi", a estimé Alessandro Canovi pour le quotidien Le Parisien. Un système utilisé par le Real Madrid pour Alvaro Morata, vendu pour 22 millions d’euros à la Juventus Turin en 2014 et racheté pour 30 millions d’euros l’été dernier. Pour rappel, Callegari serait suivi par le Genoa et Bologne (voir ici). Un système utilisé par le Real Madrid pour Alvaro Morata, vendu pour 22 millions d’euros à la Juventus Turin en 2014 et racheté pour 30 millions d’euros l’été dernier. Pour rappel, Callegari serait suivi par le Genoa et Bologne ().

