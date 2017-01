Bordeaux : le joli coup Bodmer ?

Libre depuis son départ de Nice, le milieu de terrain Mathieu Bodmer (34 ans) a été annoncé proche de Caen et Brest. Finalement, l’ancien Parisien pourrait poursuivre sa carrière en Ligue 1 du côté de Bordeaux.

Selon Le 10 Sport, le natif d’Evreux serait en négociations très avancées avec les Marine et Blanc et pourrait parapher un contrat d’un an et demi dans les prochains jours. Un bon coup en perspective pour les Aquitains !