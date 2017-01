Nice : les coups durs s'enchaînent

Déjà privé de Mario Balotelli, suspendu, de Younes Belhanda et Yoan Cardinale, blessés, et de Jean-Michaël Seri, à la CAN, pour affronter le FC Metz dimanche dernier (0-0), l'OGC Nice vient encore de perdre l'un de ses joueurs majeurs.

Son virevoltant latéral droit Ricardo Pereira (23 ans, 16 matchs et 1 but en L1 cette saison) sera en effet absent un mois et demi. Le Portugais a été touché au genou gauche contre les Grenats et souffre d'une entorse. Même chose pour le défenseur et capitaine Paul Baysse (28 ans, 10 matchs et 2 buts en L1 cette saison) ! Mais l'ancien Stéphanois est moins touché et ne devrait manquer que le déplacement du Gym à Bastia vendredi. Les coups durs s'enchaînent pour l'ex-leader du championnat.