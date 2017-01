Sondage MF : le Mondial à 48 ne plaît pas « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 17/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si vous étiez séduit par la Coupe du monde à 48 nations. La réponse est non. Vous êtes en effet 67,9% (sur 31.836 votants) à penser que le Mondial devait rester à 32 équipes comme auparavant. Il est vrai qu'on peut craindre une perte d'intérêt de la compétition avec trop d'équipes présentes pour disputer la phase finale. Réponse en 2026... Dès à présent, prononcez-vous sur le cas Dimitri Payet : l'OM doit-il débourser 30 millions d'euros, voire un peu plus, pour le faire revenir cet hiver ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, prononcez-vous sur le cas Dimitri Payet : l'OM doit-il débourser 30 millions d'euros, voire un peu plus, pour le faire revenir cet hiver ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

