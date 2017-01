OM : une décision va être prise pour Payet « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 17/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Français Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) de retour à l'Olympique de Marseille cet hiver ? On devrait être en mesure de répondre à cette question dans la semaine, peut-être au plus tard jeudi. A en croire RMC, les dirigeants olympiens auraient en effet décidé de trancher rapidement concernant la venue ou non de l'international tricolore. Hier lundi, les dirigeants des deux équipes ont discuté du transfert du milieu de terrain à Londres. Alors que Marseille ne propose que 22 millions d'euros pour l'instant, West Ham, finalement vendeur, s'est dit prêt à céder son meneur de jeu pour 35 millions. C'est trop pour l'OM, pas décidé à aller au-delà des 30 millions. Assez pour convaincre les Hammers ? Everton et la Chine sont à l'affût... Everton et la Chine sont à l'affût...

