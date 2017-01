Lille : Lopez confiant pour Bielsa « Par Eric Bethsy - Le 16/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un entretien accordé à RMC, le nouveau propriétaire de Lille Gérard Lopez s’est confié sur la piste menant à l’entraîneur Marcelo Bielsa. Selon l’investisseur hispano-luxembourgeois, l’arrivée de l’Argentin est en bonne voie. "On a dépassé le stade des négociations, a indiqué le dirigeant. (...) On est d’accord sur beaucoup de choses. Il reste encore des discussions qui sont plutôt des échanges avec Marcelo. Il serait prématuré de dire qu’il vient à Lille. Ce qui ne l’est pas, c’est de dire qu’il est très intéressé par le projet et que nous sommes très intéressés par sa venue. Je suis optimiste sur le dossier. S'il se fait, ce n’est pas sur un contrat d’un an. Je m’entends bien avec lui. C’est un perfectionniste. Ce qu’il reste à régler, ce n’est pas du tout ce que les gens pensent. Il y a d’autres éléments chez lui qui sont importants." Concernant l’actuel coach Patrick Collot, Lopez a répété que son travail donnait satisfaction et qu’un changement d’entraîneur n’était pas urgent. Concernant l’actuel coach Patrick Collot, Lopez a répété que son travail donnait satisfaction et qu’un changement d’entraîneur n’était pas urgent.

