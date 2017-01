ASSE : un flop vers la Turquie ?

Une petite année et puis s’en va ? Recruté l’hiver dernier en provenance de Rosenborg, l’attaquant Alexander Söderlund (29 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison) déçoit et ne parvient pas à s’imposer à l'AS Saint-Etienne.

Selon la presse turque, Besiktas pourrait passer à l’action pour le Norvégien et préparerait une offre de 1,5 million d’euros pour le buteur, acheté pour 2 millions d’euros par les Verts. Un chèque qui pourrait faire le bonheur des dirigeants stéphanois.