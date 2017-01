OM : Garcia en colère contre l'arbitre Par Eric Bethsy - Le 15/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Remonté après la défaite contre l’AS Monaco (1-4) ce dimanche, à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia ne digère pas l’arbitrage de Clément Turpin. Le technicien estime que le but du Monégasque Radamel Falcao n’était pas valable, tandis que son attaquant Bafétimbi Gomis a été injustement privé d’une réalisation pour un hors-jeu. "Je pense que mon équipe a été à la hauteur, surtout en première période. Le problème, c’est que le deuxième but de Monaco est entaché d’une faute sur Florian Thauvin. Et le but de Bafé Gomis est tout à fait valable, s’est plaint l’ancien coach de Lille sur Canal+. Donc au lieu de faire 2-2, ça fait 1-3 et le match est mort. (…) Avec cette première période arbitrée comme ça, ça devient injouable." Avec un peu de bonne foi, Garcia finira par admettre que l’ASM était largement supérieure à l’OM. Avec un peu de bonne foi, Garcia finira par admettre que l’ASM était largement supérieure à l’OM.

