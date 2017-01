Lyon : Lopes cible le défaut de l'OL

Alors que l’Olympique Lyonnais restait sur quatre victoires consécutives en championnat, les Gones ont été battus à Caen (3-2) ce dimanche. Un coup d’arrêt pour le club rhodanien qui, selon Anthony Lopes (26 ans, 19 matchs en L1 cette saison), a tendance à perdre trop de points contre les équipes jugées inférieures.

"On perd énormément de points contre les équipes du bas de classement, c’est ce qui fait la différence par rapport aux équipes qui sont devant nous, a souligné l’international portugais. On grille encore un joker, donc il va falloir faire de très bons matchs et prendre les trois points le plus souvent possible."

L’OL reste à 8 points du podium avec un match en retard.