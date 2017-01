Juve : Allegri ne retiendra pas Evra « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 14/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat dans six mois, Patrice Evra (35 ans, 6 matchs en Serie A cette saison) pourrait quitter la Juventus Turin dès cet hiver. Le latéral gauche français intéresse notamment Crystal Palace. Massimiliano Allegri ne retiendra pas son défenseur si celui-ci souhaite partir avant la fin du mois. "Les choses sont très faciles avec Patrice. C'est un grand professionnel et une bonne personne. On a parlé plusieurs fois ensemble et il est face à une décision importante pour sa carrière. Donc moi aussi j'attends qu'il décide de ce que sera son futur. Mais ce n'est pas un problème pour moi ni pour l'équipe", a indiqué l'entraîneur de la Vieille Dame en conférence de presse ce samedi. C'est peut-être l'occasion ou jamais pour Evra de signer un dernier gros contrat. C'est peut-être l'occasion ou jamais pour Evra de signer un dernier gros contrat.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+