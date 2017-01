OM : Vainqueur impressionné par Lopez « Par Youcef Touaitia - Le 14/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation du début de saison avec l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain Maxime Lopez (19 ans, 12 matchs et 1 but en L1 cette saison) impressionne même ses partenaires au sein du club phocéen. Pour preuve, son compère William Vainqueur n'a pas hésité à dire tout le bien qu'il pensait du jeune minot. "À chaque match, il m’impressionne, Ce qui est fort surtout, c’est qu’il fait en match exactement ce qu’il fait à l’entraînement. Il est dans sa ville natale, tout est réuni pour qu’il soit dans les meilleures dispositions, on espère qu’il continuera comme ça car on aura besoin de lui pour la deuxième partie de saison. Avec Bafé et Lass, on essaie de le protéger. Il fait vraiment du bien à notre équipe", a assuré l'ancien Nantais sur les ondes de RMC. Et c'est loin d'être fini ! Et c'est loin d'être fini !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+