Nice : Koziello dans le viseur de Dortmund « Par Youcef Touaitia - Le 14/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire indiscutable la saison passée sous les ordres de Claude Puel, le milieu de terrain Vincent Koziello (21 ans, 13 matchs et 1 but en L1 cette saison) a reculé dans la hiérarchie depuis l'arrivée de Lucien Favre à Nice. Du coup, l'avenir du jeune talent azuréen, sous contrat jusqu'en juin 2018, reste incertain. Selon les informations de Bild, le Borussia Dortmund souhaiterait tenter le coup pour enrôler l'Aiglon. Satisfait de ses dernières recrues en provenance de Ligue 1 (Dembélé, Guerreiro), le club allemand pourrait bientôt passer à l'action pour relancer Koziello. Pour rappel, le natif de Grasse plait également en Italie, où le Milan AC et l'Inter Milan le suivent depuis de nombreuses semaines.

