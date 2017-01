Lille : De Préville ne boude pas son plaisir Par Youcef Touaitia - Le 13/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur du but égalisateur contre Saint-Etienne (1-1) ce vendredi soir, lors de la 20e journée de Ligue 1, l'attaquant Nicolas De Préville (26 ans, 12 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a sauvé Lille. Forcément heureux, l'ancien Rémois a affiché sa satisfaction à l'issue de la partie. "Ça fait plaisir de marquer, j'étais tellement content de venir ici cet été... J'ai eu pas mal de réussite sur mon but, et j'aurais même pu en mettre un deuxième, a raconté le buteur nordiste au micro de Canal+ Sport. Après, sur ce match, on peut avoir beaucoup de regrets je pense. On aurait mérité de revenir aux vestiaires avec un autre score à la pause. Il faut tirer les enseignements de ce résultat et continuer à avancer. Il y a du mieux en tout cas." En 20 minutes, De Préville a fait une sacrée impression ! En 20 minutes, De Préville a fait une sacrée impression !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+