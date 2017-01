Nantes : où est passé Sigthorsson ?

Nantes : où est passé Sigthorsso n ? « Par Romain Lantheaume - Le 13/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le cas de l’attaquant Kolbeinn Sigthorsson (26 ans, 2 matchs en L1 cette saison) continue d’animer le mercato du FC Nantes et d’agacer son président Waldemar Kita ! Même si l’Islandais s’est entendu avec Galatasaray pour mettre un terme à son prêt prématurément fin décembre, il n’a pas rejoint les Canaris pour autant. Le quotidien L’Equipe révèle que le Nordique est rentré directement au pays, sans effectuer de crochet par la France et en optant pour le silence radio (voir ici). Le frère et agent de l’ancien buteur de l’Ajax Amsterdam aurait finalement indiqué au club qu’il souhaitait se faire examiner par les médecins de la sélection. Alors que sa blessure au genou traîne, le joueur risquerait même d’être éloigné des terrains pour toute la saison ! "Ce garçon fait toujours comme il a envie mais on lui a demandé de venir à Nantes pour passer un examen médical, a pesté Kita. On ne peut rien faire contre lui car il ne demande pas à être payé, il a touché l'argent de Galatasaray, qui ne nous a rien dit." Le dossier Sigthorsson risque encore d’agiter le FCN pendant quelque temps...

