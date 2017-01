Real : CR7, Del Bosque fait la fine bouche « Par Youcef Touaitia - Le 12/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ballon d’Or et lauréat du prix "The Best", l’attaquant Cristiano Ronaldo (31 ans, 12 matchs et 11 buts en Liga cette saison) a vécu une année 2016 exceptionnelle. S’il est également le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, le Portugais force l’admiration de l’ancien coach du club, Vicente Del Bosque, qui a néanmoins émis un petit bémol. "Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur actuellement, mais pas le plus grand du Real Madrid. Gento et Raul ont également fait très fort. Chaque joueur a eu sa période de domination", a assuré l’Espagnol sur les ondes de Radio Marca. Si les deux anciens de la Maison Blanche ont effectivement laissé une trace au club, il n’empêche que Ronaldo a atteint un niveau jamais vu depuis son arrivée en 2009 avec 381 réalisations en 368 parties sous les couleurs du Real. Si les deux anciens de la Maison Blanche ont effectivement laissé une trace au club, il n’empêche que Ronaldo a atteint un niveau jamais vu depuis son arrivée en 2009 avec 381 réalisations en 368 parties sous les couleurs du Real.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+