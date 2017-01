Nantes : Thomsen tacle le club

Comme nous vous l’indiquions plus tôt dans la journée (voir brève de 13h42), Nicolaj Thomsen (23 ans, 13 matchs et 1 but en L1 cette saison) a quitté le FC Nantes pour le FC Copenhague. Malgré des belles promesses en début d'exercice, le Danois n’a jamais vraiment eu sa chance au sein de la formation française, que l’ailier n’a pas hésité à tacler suite à son départ. "Selon moi, le FCK est un plus grand club que Nantes", a assuré l’ancien Canari sur le site de son nouveau club. Pas sûr que cela touche les supporters nantais...