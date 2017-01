PSG : Emery voudrait encore un ailier... « Par Romain Lantheaume - Le 12/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même s’il a déjà enregistré l’arrivée de l’ailier Julian Draxler, le Paris Saint-Germain n’a pas fini ses emplettes cet hiver. En effet, une doublure est toujours recherchée pour l’avant-centre Edinson Cavani. Et le club de la capitale pourrait ne pas s’arrêter là, comme l’a sous-entendu son coach, Unai Emery, mercredi à l’issue de la victoire face à Metz (2-0) en Coupe de la Ligue. "Si nous pensons que nous pouvons signer quelqu’un pour améliorer le poste d’attaquant axial, nous le ferons. Après, nous regardons aussi pour un joueur de plus, dans l’axe (en défense) ou sur l’aile, a glissé le technicien espagnol en conférence de presse. Nkunku et Matuidi ont joué beaucoup de matchs à gauche alors que ce n’est pas leur poste." Avec Lucas, Angel Di Maria, Hatem Ben Arfa, Draxler et Jesé, qui se trouve toutefois sur le départ, le quadruple champion de France en titre ne manque pourtant pas de solutions sur les côtés… Avec Lucas, Angel Di Maria, Hatem Ben Arfa, Draxler et Jesé, qui se trouve toutefois sur le départ, le quadruple champion de France en titre ne manque pourtant pas de solutions sur les côtés…

