PSG : Dugarry ne croit plus en Ben Arfa « Par Eric Bethsy - Le 11/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En l’absence d’Edinson Cavani, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Hatem Ben Arfa (29 ans, 14 matchs en L1 cette saison) en a profité pour gagner du temps de jeu à la pointe de l’attaque. Pas de quoi convaincre Christophe Dugarry qui ne croit pas du tout au réveil de l’ancien Niçois dans la capitale. "Ce sera toujours très compliqué pour lui de faire l’unanimité dans un club comme le PSG, parce qu’il y aura toujours des stars auxquelles il sera comparé, et parce qu’il faut un degré d’exigence, d’investissement et de professionnalisme largement supérieur à la moyenne avec un entraîneur comme Unai Emery, a commenté le consultant de RMC. Et l’arrivée de Draxler ne va pas arranger les choses, tout comme le retour de Pastore un jour ou l’autre." "Pour moi, l’avenir de Ben Arfa est plus qu’obscur au PSG. On a le sentiment que c’est un bouche-trou depuis le début pour Emery, a lâché l’ancien attaquant. (...) Pour qu’il puisse s’épanouir, il faut qu’il se sente important dans un club et qu’il ne soit pas discuté. Alors pour moi, son avenir footballistique est terminé au PSG", a tranché l'ancien attaquant. "Pour moi, l’avenir de Ben Arfa est plus qu’obscur au PSG. On a le sentiment que c’est un bouche-trou depuis le début pour Emery, a lâché l’ancien attaquant. (...) Pour qu’il puisse s’épanouir, il faut qu’il se sente important dans un club et qu’il ne soit pas discuté. Alors pour moi, son avenir footballistique est terminé au PSG", a tranché l'ancien attaquant.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+