Nice : Rivère monte au créneau pour le mercato « Par Romain Lantheaume - Le 11/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré la mise au point effectuée fin décembre (voir ici), les rumeurs vont bon train cet hiver sur la Côte d’Azur. Alors que le gardien Salvatore Sirigu (FC Séville), le milieu de terrain Luiz Gustavo (Wolfsburg) et l’ailier Memphis Depay (Manchester United) sont tous annoncés dans le viseur de l’OGC Nice, le président des Aiglons, Jean-Pierre Rivère, est à nouveau monté au créneau. "Si j’avais 10, 15, 20 millions à dépenser, je pense qu’on ferait un recrutement complémentaire au mercato d’hiver. Mais on n’a pas cet argent-là, a assuré le dirigeant azuréen mardi sur les ondes de RMC. On oublie la position de l’OGC Nice, pas au classement, mais en réalité de budget. On a vendu Nampalys Mendy cet été pour 15 millions d’euros, ce qui nous a permis de faire un mercato un peu particulier. Aujourd’hui, on a consommé notre budget." Difficile toutefois d’imaginer que le leader de Ligue 1 ne va pas se renforcer d’ici la fin du mois. Difficile toutefois d’imaginer que le leader de Ligue 1 ne va pas se renforcer d’ici la fin du mois.

