Real : James refuse un salaire de 30 M€ !

Malgré une situation compliquée au Real Madrid, James Rodriguez (25 ans, 9 apparitions et 1 but en Liga cette saison) ne semble pas encore prêt à s'envoler pour la Chine. Selon le quotidien espagnol AS, le Hebei China Fortune a proposé 110 millions d'euros à la Casa Blanca et un salaire annuel de 30 millions d'euros net au milieu offensif colombien. Une offre refusée par le club madrilène et le joueur !

Cette information confirme les intentions de l'ancien Monégasque qui assurait récemment ne pas vouloir quitter le Real Madrid ( voir ici ).