Lille : la mise au point de Palmieri Par Romain Lantheaume - Le 10/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mécontent de son remplacement samedi contre l'Excelsior Saint-Joseph (4-1) en Coupe de France, le latéral gauche de Lille, Julian Palmieri (30 ans, 18 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), aurait eu un accrochage tête contre tête avec son entraîneur, Patrick Collot, a révélé L’Equipe lundi (voir ici). Mais l’ancien Bastiais dément cette version des faits. "C'est évidemment faux, je n'ai jamais manqué de respect à Pat' et je ne le ferai jamais, a assuré le Dogue à la chaîne Eurosport. Ce qui me déçoit surtout, c'est que quelqu'un du vestiaire ait appelé un journaliste pour raconter de telles histoires. Ce n'est pas la première fois cette saison et je trouve ça lâche, petit. Franchement, celui qui a inventé ça est un sacré scénariste… Je ne vais quand même pas faire un 'tête contre tête' avec mon coach ! (…) Ça m'a étonné plus qu'énervé." En revanche, Palmieri ne dit pas s’il se paierait bien un petit tête contre tête avec la "taupe" ! En revanche, Palmieri ne dit pas s’il se paierait bien un petit tête contre tête avec la "taupe" !

