Chine : Demba Ba comprend Oscar Par Romain Lantheaume - Le 03/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Remplaçant à Chelsea, le milieu offensif Oscar (25 ans) a réalisé un choix surprenant cet hiver en rejoignant le Shanghai SIPG pour 60 millions d’euros. Pensionnaire de la Chinese Super League depuis 2015, l’attaquant du Shanghai Shenhua, Demba Ba (31 ans), s’est montré compréhensif à l’égard du Brésilien. "Ceux qui jouent en Chine sont le plus souvent originaires d’Amérique du Sud. Des pays qui ne roulent pas sur l’or. (...) Il s’est peut-être dit, 'il y a tout le village dans lequel je vis qui va être à l’abri aussi', a fait remarquer le Sénégalais, actuellement en rééducation, sur les ondes de RMC. Je suis allé en Chine, c’était un choix financier en priorité. Ce qui n’exclut pas le reste. (…) Je ne sais pas pourquoi Oscar a fait ce choix. A sa place, j’aurais fait la même chose. Certains joueurs prennent ce statut de footballeur comme un travail. On ne peut pas leur en vouloir si leur objectif n’est pas de gagner des titres mais de l’argent pour faire vivre telle ou telle personne." Et les clubs chinois ne se gênent pas pour en profiter ! Et les clubs chinois ne se gênent pas pour en profiter !

