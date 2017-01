Chelsea : 94 M€ proposés pour Diego Costa ?

Chelsea : 94 M€ proposés pour Diego Cost a ? « Par Romain Lantheaume - Le 01/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir cédé le milieu offensif Oscar au Shanghai SIPG pour 60 millions d'euros, Chelsea fait face à une nouvelle offensive de la Chine ! D'après le tabloïd The Sun Sport, les Blues ont rejeté en novembre une offre de 58 millions d'euros pour leur attaquant Diego Costa (28 ans, 18 matchs et 14 buts en Premier League cette saison) en provenance du Tianjin Quanjian, promu dans l'élite chinoise ! Seulement, le club qui appartient au multimilliardaire chinois Shu Yuhui ne compte pas s'arrêter là. Selon la même source, la formation continue de travailler avec l'agent de l'international espagnol, Jorge Mendes, et prépare une nouvelle offre de près de 94 M€ afin de faire, espèrent-ils, plier le club londonien. Malgré cette proposition colossale et les 563 000 € de salaire hebdomadaire proposés à Costa, on voit mal Chelsea lâcher son indispensable buteur. Malgré cette proposition colossale et les 563 000 € de salaire hebdomadaire proposés à Costa, on voit mal Chelsea lâcher son indispensable buteur.

