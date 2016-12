OM : Feghouli privé de CAN, une bonne nouvelle ?

OM : Feghouli privé de CAN, une bonne nouvell e ? « Par Romain Lantheaume - Le 31/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le sélectionneur de l’Algérie, Georges Leekens, a dévoilé ce samedi sa liste des 23 joueurs retenus pour la CAN 2017 avec une grosse surprise : l’absence de l’ailier Sofiane Feghouli (27 ans, 7 apparitions en Premier League cette saison), en manque de temps de jeu à West Ham. S’il s’agit évidemment d’une terrible déception pour l’ancien Grenoblois, ce camouflet pourrait paradoxalement servir ses intérêts pour son avenir. En effet, comme nous vous l’indiquions ce samedi matin, l’Olympique de Marseille s’intéresse au Fennec et sa participation à la CAN constituait un obstacle important dans ce dossier (voir la brève de 09h42). Avec cette nouvelle donne, le club phocéen pourrait donc passer à la vitesse supérieure, même s’il faudra notamment faire face à la concurrence de clubs italiens. La liste de l'Algérie pour la CAN 2017 : Raïs M’Bolhi (Antalyaspor), Malik Asselah (JS Kabylie), Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa) - Mokhtar Belkhiter (Club Africain), Mohamed Rabie Meftah (USM Alger), Aïssa Mandi (Betis Séville), Hicham Belkaroui (Espérance de Tunis), Liassine Cadamuro (Servette Genève), Mohamed Benyahia (USM Alger), Ramy Bensebaïni (Stade Rennais), Faouzi Ghoulam (SSC Naples), Djamel Eddine Mesbah (FC Crotone) - Adlène Guedioura (Watford FC), Saphir Taïder (Bologne FC), Nabil Bentaleb (Schalke 04), Mehdi Abeid (Dijon FCO), Yassine Brahimi (FC Porto), Rachid Ghezzal (Olympique Lyonnais) - Islam Slimani (Leicester City FC), Riyad Mahrez (Leicester City FC), Hillal El Arabi Soudani (Dinamo Zagreb), Baghdad Bounedjah (Al Sadd), Sofiane Hanni (RSC Anderlecht) : Raïs M’Bolhi (Antalyaspor), Malik Asselah (JS Kabylie), Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa) - Mokhtar Belkhiter (Club Africain), Mohamed Rabie Meftah (USM Alger), Aïssa Mandi (Betis Séville), Hicham Belkaroui (Espérance de Tunis), Liassine Cadamuro (Servette Genève), Mohamed Benyahia (USM Alger), Ramy Bensebaïni (Stade Rennais), Faouzi Ghoulam (SSC Naples), Djamel Eddine Mesbah (FC Crotone) - Adlène Guedioura (Watford FC), Saphir Taïder (Bologne FC), Nabil Bentaleb (Schalke 04), Mehdi Abeid (Dijon FCO), Yassine Brahimi (FC Porto), Rachid Ghezzal (Olympique Lyonnais) - Islam Slimani (Leicester City FC), Riyad Mahrez (Leicester City FC), Hillal El Arabi Soudani (Dinamo Zagreb), Baghdad Bounedjah (Al Sadd), Sofiane Hanni (RSC Anderlecht)

