Lyon : Fekir n'est pas pressé de partir

Victime d'une grave blessure à un genou en septembre 2015, l'attaquant Nabil Fekir (23 ans, 14 matchs et 4 buts en L1 cette saison) peine pour retrouver son niveau avec l'Olympique Lyonnais. Alors que sa cote a largement chuté, le Gone estime qu'il est finalement très bien au sein de son club formateur et ne pense pas encore à un départ.

"Je suis sous contrat avec le club jusqu’en 2020. Et je me vois rester à Lyon jusqu’à cette date sans problème. Je suis bien ici, l’OL est un très grand club mais comme je suis un joueur ambitieux, j’aimerais plus tard découvrir un autre football : l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne... Ce sont des championnats qui m’intéressent. Alors pourquoi pas partir un jour dans un de ces pays ? Mais pas dans l’immédiat", a concédé l'international tricolore pour Planète Lyon.

Une bonne nouvelle pour l'OL !