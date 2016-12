PSG : Meunier a un souhait pour Aurier

Auteur de récentes prestations remarquées avec le Paris Saint-Germain, le latéral droit Thomas Meunier (25 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison) pousse fort derrière Serge Aurier (24 ans, 11 matchs en L1 cette saison). D'ailleurs, le Belge espère bien continuer sur sa lancée afin de prendre le dessus sur l'Ivoirien, à qui il souhaite de gagner la CAN 2017.

"J’espère qu’il ira jusqu’en finale et qu’il gagnera le tournoi. Ce serait bénéfique pour nous deux ! Aurier est un joueur exceptionnel et notre saine concurrence fait que l’on peut s’améliorer l’un l’autre. J’espère que j’aurais autant de jeu au second tour qu’au premier", a assuré le Diable Rouge dans un entretien accordé à la RTBF.

Avec l'absence de l'ancien Toulousain, Meunier aura une énorme carte à jouer au cours des prochaines semaines.