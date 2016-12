EdF : Moussa Dembélé appelé en mars ?

Impressionnant dans les rangs du Celtic Glasgow depuis le début de la saison, l'attaquant Moussa Dembélé (20 ans, 29 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) ne baisse pas le pied et enchaîne les belles performances. A tel point que la presse écossaise s'emballe et affirme que le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, convoquera le joueur formé au Paris Saint-Germain lors du prochain rassemblement des Bleus pour affronter le Luxembourg lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, et l'Espagne en match amical, les 25 et 28 mars 2017.

Réponse dans un peu moins de trois mois !