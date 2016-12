OM : Diarra, une porte de sortie en Chine ?

OM : Diarra, une porte de sortie en Chin e ? « Par Romain Lantheaume - Le 26/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme pressenti depuis plusieurs mois, le milieu de terrain Lassana Diarra (31 ans, 10 matchs en L1 cette saison) se dirige bien vers un départ de l’Olympique de Marseille lors du mercato d’hiver. En effet, la direction du club phocéen ne souhaiterait pas prendre en charge l’intégralité de l’amende de 10 millions d’euros que le Français doit régler au Lokomotiv Moscou (voir ici). Une condition fixée par le Tricolore pour rester. voir ici), le quotidien La Provence assure que l’Inter Milan reste à l’affût. Le journal régional mentionne également des intérêts dans des championnats plus exotiques, notamment en Chine, où les clubs ne lésinent pas sur les moyens et pourraient lui offrir le pont d’or espéré. En attendant du concret, la tendance reste au départ... Du coup, l’ancien Madrilène poursuit sa quête d’une porte de sortie. Même si la gourmandise du joueur aurait tendance à le faire fuir (), le quotidien La Provence assure que l’Inter Milan reste à l’affût. Le journal régional mentionne également des intérêts dans des championnats plus exotiques, notamment en Chine, où les clubs ne lésinent pas sur les moyens et pourraient lui offrir le pont d’or espéré. En attendant du concret, la tendance reste au départ...

