PSG : Al-Khelaïfi a cerné le problème

Au terme de la phase aller du championnat, le Paris Saint-Germain pointe à la 3e place derrière Nice et Monaco. Un bilan loin d'être catastrophique mais le PSG séduit moins cette saison et a concédé d'étonnantes défaites contre Toulouse (0-2), Montpellier (0-3) et Guingamp (1-2). Le président Nasser Al-Khelaïfi pense avoir cerné le problème.

"C'est un problème de motivation. Après, vous prenez des buts et vous perdez confiance peu à peu. Je ne cherche pas d'excuses et tout le monde sait qu'on a besoin de travailler plus pour s'en sortir : les joueurs, le staff, les dirigeants. Nous restons unis et solidaires. Ça fait presque cinq ans qu'on a les mêmes joueurs, ce n'est pas toujours évident de retrouver la motivation. On est revenu sur le bon chemin, j'en suis sûr, je fais confiance à mes joueurs et à mon coach", a confié le patron du club de la capitale au quotidien Le Parisien.

Le PSG possède cinq points de retard sur le leader niçois.