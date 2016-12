OM : Garcia fixe la priorité du mercato

A l'occasion du mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille de Frank McCourt devrait se montrer actif pour renforcer son effectif. Présent devant les médias mercredi après la victoire face à Bastia (2-1) pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia a dévoilé sa priorité pour cette période des transferts.

"On ne va pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. Ce sera soit des opportunités pour construite un OM futur, ou alors un mercato de réparation. On peut en parler mais Henri Bedimo sera à la CAN, il nous faudrait un latéral gauche. On a vu tout de même vu que Rekik et Hubocan étaient bons à ce poste. À droite, on a un côté fort, ça serait bien de l’avoir à gauche aussi. Si on trouve, c’est bien mais sinon on a démontré qu’on était capable de bien faire sans", a tout de même nuancé le technicien français.

A ce poste, le nom du joueur d'Aston Villa Jordan Amavi (22 ans) revient avec insistance pour renforcer l'OM.