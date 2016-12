PSG : U. Emery - "revenir plus fort" « Par Youcef Touaitia - Le 22/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a surclassé Lorient (5-0), ce mercredi soir, lors de la 19e journée de Ligue 1. Une victoire importante pour Unai Emery, qui attend plus de ses joueurs après la trêve hivernale. "Nous avons joué beaucoup de matchs, on a connu des moments difficiles, des bons aussi, il y a eu des blessés, et les vacances vont permettre d'oublier un peu le football pour revenir plus fort ensuite et s'améliorer", a lâché le technicien basque en conférence de presse. Toujours 3e, le PSG est revenu à 5 longueurs du leader, Nice, accroché à Bordeaux (0-0). Toujours 3e, le PSG est revenu à 5 longueurs du leader, Nice, accroché à Bordeaux (0-0).

