OM : Garcia a aimé le mental de ses hommes « Par Damien Da Silva - Le 21/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la 19e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'est imposé face à Bastia (2-1) ce mercredi grâce à un but de Clinton Njie dans le temps additionnel. Devant les médias, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia a souligné l'excellent état d'esprit de ses hommes pour arracher ce succès. "On sait que c'est très difficile de gagner ici, et on l'a fait avec un scénario qui ne me déplaît pas. (...) Il faut rendre hommage à cette équipe qui a mis beaucoup de vaillance. La grande qualité de ce groupe ça a été de jouer pour gagner ce match, et le bonheur des joueurs à la fin, il est fantastique. On a un groupe avec un mental fort, qui croit en ses capacités", a apprécié le technicien français. Désormais 6e au classement, l'OM va devoir continuer sur sa lancée lors de la seconde partie de saison pour rêver d'une qualification pour une compétition européenne.

