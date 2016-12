Bastia : la frustration de Peybernes « Par Damien Da Silva - Le 21/12/2016 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec un but dans les derniers instants de Clinton Njie, Bastia a été dominé à domicile par l'Olympique de Marseille (1-2) ce mercredi lors de la 19e journée de Ligue 1. De quoi donner de gros regrets au défenseur central corse Mathieu Peybernes (26 ans, 19 matchs en L1 cette saison). "On avait pas mal d'absents, dans l'engagement on a fait ce qu'on voulait faire, mais on n'a pas été récompensé. On perd plus qu'un point car on méritait plus. On a des occasions, mais ce soir ce n'est pas payé. Sur la faute de Gomis il y a carton rouge, mais comme il fait le sénateur devant la télé, comme il parle bien, sur le terrain l'arbitre ne lui met pas le rouge alors qu'il me prend la cheville. Mais bon, après on va dire qu'à Bastia on fait que pleurer", a lâché Peybernes au micro de beIN Sports. Une excuse un peu facile pour le défenseur puisque les Bastiais ont également effectué plusieurs grosses fautes... Une excuse un peu facile pour le défenseur puisque les Bastiais ont également effectué plusieurs grosses fautes...

