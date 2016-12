OM : Payet ne ferme pas la porte à un retour !

OM : Payet ne ferme pas la porte à un retou r ! Par Damien Da Silva - Le 19/12/2016 A+ Imprimer Email Texte: A- Nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt dispose d'un projet ambitieux pour le club phocéen et va devoir frapper fort sur le marché des transferts pour poser les bases du renouveau de cette équipe. Dans cette optique, l'Américain pourrait tenter de rapatrier l'un des anciens chouchous du Stade Vélodrome, Dimitri Payet (29 ans, 15 matchs et 2 buts en Premier League cette saison). Car de son côté, le joueur de West Ham n'est visiblement pas contre un retour sur la Canebière. "Un retour à Marseille ? Je ne ferme la porte à rien. Je pense que Marseille a un nouveau projet qui me semble intéressant, après bien évidemment on est dans l’attente des premiers faits des nouveaux propriétaires. Tout le monde connaît mon attachement à ce club. J’en dis le plus grand bien parce que je le pense donc pourquoi pas", a lancé le Tricolore sur les ondes de la radio RMC. Reste à savoir si l'OM serait capable de s'offrir un joueur de la trempe de Payet, courtisé par de nombreux grands clubs européens. Reste à savoir si l'OM serait capable de s'offrir un joueur de la trempe de Payet, courtisé par de nombreux grands clubs européens.

