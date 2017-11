PSG : pour Di Maria, la donne a temporairement changé...

Longtemps annoncé sur le départ pour permettre au Paris Saint-Germain de rester dans les clous du fair-play financier, l'ailier Angel Di Maria devrait être finalement conservé cet hiver. Mais à l'avenir, une vente de l'Argentin paraît nécessaire pour le club de la capitale.

Angel Di Maria ne devrait pas quitter le PSG cet hiver.

Dans le viseur de l'UEFA après les arrivées retentissantes de Neymar et Kylian Mbappé l'été dernier, le Paris Saint-Germain doit trouver 80 millions d'euros pour rester dans les clous du fair-play financier selon la radio RMC.

Pour équilibrer ses comptes, le club de la capitale souhaiterait obtenir une grosse partie de cette somme, environ 50 millions d'euros, grâce aux ventes de plusieurs joueurs cet hiver d'après Le Parisien. Et parmi les éléments susceptibles de quitter le PSG, on ne retrouve pas Angel Di Maria...

Di Maria trop précieux pour Emery

En effet, selon le quotidien régional, l'actuel leader de la Ligue 1 a pris la décision de sacrifier deux joueurs : Lucas et Javier Pastore. Pour le Brésilien, il a été très peu utilisé par Unai Emery cette saison (72 minutes disputées) et ce n'est pas une surprise de le voir sur le départ, même si le principal intéressé ne voudrait pas bouger à cause de la grossesse de sa femme.

Pour «El Flaco», il paye clairement ses performances irrégulières et ses nombreuses blessures. Un temps évoqué, un départ de Di Maria ne serait par contre absolument pas à l'ordre du jour. Précieux dans les rotations d'Emery, l'ancien joueur du Real Madrid a marqué des points lors de ses dernières apparitions et dispose d'un rôle important à jouer dans la saison du PSG selon le technicien espagnol.

Un transfert inéluctable ?

Cependant, l'avenir de Di Maria risque rapidement d'être remis en question. Même dans le meilleur des cas, le club de la capitale ne pourra pas obtenir plus de 40-50 millions d'euros pour le duo Lucas-Pastore. Outre la situation sportive des deux hommes, les autres clubs savent que le PSG doit vendre et vont bien évidemment en profiter lors des négociations.

Disposant d'une bonne cote de popularité, Di Maria reste la plus grosse valeur marchande (plus de 45 M€) sur le banc francilien et sa vente pourrait devenir inéluctable pour Paris. De toute façon, l'international albiceleste ne va pas se satisfaire éternellement d'un rôle de 12e ou 13e homme. Si l'hiver s'annonce animé pour le vice-champion de France en titre, c'est l'été prochain que l'avenir de Di Maria devrait se décanter.

