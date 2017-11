Chelsea : David Luiz et Conte, c'est chaud !

Non-retenu pour affronter Manchester United (1-0), dimanche dernier, David Luiz connaît une relation tendue avec Antonio Conte. En cause, l'amitié du Brésilien avec Diego Costa, poussé vers la sortie, mais également quelques plaintes sur la tactique, que l'entraîneur italien n'accepte pas.

Le Brésilien se retrouve dans le viseur de l'entraîneur italien.

Dans le football, tout va très vite. Après une première saison proche de la perfection, Antonio Conte connaît un automne agité à Chelsea. Résultats en dents-de-scie, cadres pas à la hauteur, blessures, tout n'est pas rose chez le champion d'Angleterre. Parmi les éléments en difficulté, David Luiz (30 ans).

Catastrophique contre l'AS Rome (0-3), le défenseur central, pourtant excellent lors du dernier exercice, a énormément de mal à retrouver son niveau. Mais ce n'est pas la seule raison qui explique son absence contre Manchester United (1-0), dimanche.

Conte en veut à David Luiz

Écarté du groupe à la surprise générale, le Brésilien a réussi à se mettre son entraîneur à dos. Comment ? La première raison, c'est sa proximité avec Diego Costa, explique The Times. Rappelons-le, l'international espagnol, en conflit ouvert avec l'Italien, a été poussé vers la sortie l'été dernier. Une amitié avec le néo-buteur de l'Atletico Madrid que Conte n'oublie pas.

La seconde raison, et c'est la plus importante, c'est la remise en cause des choix tactiques du Transalpin quelques jours plus tôt à l'entraînement. Sanguin et autoritaire, l'ancien coach de la Juventus Turin n'a pas apprécié que l'Auriverde marche sur ses plates-bandes et avec l'accumulation des mauvais points, a décidé de le mettre de côté face aux Red Devils.

Attention à la concurrence...

Forcément rassuré après la prestation des siens contre un adversaire direct pour le titre en Premier League, Conte en a profité pour envoyer un sérieux message d'avertissement au Sud-Américain. «Son futur à Chelsea ? Je ne sais pas. Il doit travailler très dur sinon il sera sur le banc ou en tribunes» , a lancé le tacticien des Blues devant les médias.

Luiz le sait, Conte n'est pas du genre à faire les choses à moitié. Car s'il ne retrouve pas son football, sa place dans la défense à trois risque, à terme, d'être en grand danger. Avec César Azpilicueta, Gary Cahill, Antonio Rüdiger ou encore Andreas Christensen, la concurrence n'est plus la même que par le passé et une mauvaise surprise n'est pas à exclure. Avec la Coupe du monde dans sept mois, l'ancien Parisien va devoir se montrer costaud !

