Real : Benzema dans une mauvaise passe, la presse et les supporters madrilènes ne le loupent pas

Si Zinedine Zidane et son président Florentino Perez ont récemment fait entendre leur voix pour le défendre, Karim Benzema traverse une mauvaise passe au Real Madrid. Sorti sous les sifflets dimanche, l'attaquant français est aussi épinglé par la presse madrilène.

Encore muet face à Las Palmas dimanche, Benzema a été chahuté par le public de Bernabeu à sa sortie du terrain.

Avec 2 petits buts seulement en 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Karim Benzema (29 ans) est loin de réaliser le meilleur début de saison de sa carrière. Les critiques à l'encontre de l'attaquant français viennent d'un peu partout désormais.

Il y a d'abord eu l'ancienne star du football anglais, Gary Lineker, pour qui le buteur de Tottenham Harry Kane, annoncé comme la future star du Real Madrid, ferait un bien meilleur avant-centre pour les Merengue que l'ancien Lyonnais, soutenu après coup par son entraîneur Zinedine Zidane et son président Florentino Perez.

Benzema, un joueur majeur de l'équipe, mais pas une star

Bernabeu perd aussi patience. Dimanche, malgré la large victoire des Madrilènes face à Las Palmas (3-0), Benzema a eu droit à des sifflets nourris à sa sortie du terrain à la 75e minute. «Je ne vais pas parler d'injustice car ici, tous les joueurs ont déjà été sifflés. Si les supporters te sifflent, c'est que tu dois t'améliorer. C'est difficile de jouer dans ces conditions mais il faut s'entraîner comme Benzema le fait, se battre» , faisait remarquer son partenaire Marcelo à l'issue de la rencontre.

Ce mardi, c'est au tour de la presse madrilène de se pencher sur le cas Benzema. Et celle-ci ne ménage pas non plus l'attaquant français, pas épargné par les blessures en ce début de saison et qui n'évolue pas au sein d'un Real à son meilleur niveau, pour sa défense.

Dans leurs clubs actuels, les anciens pensionnaires de la Maison Blanche «Higuain, Chicharito, Morata et Mariano marquent plus que Benzema» , écrit ainsi en Une ce mardi le quotidien madrilène AS. Il y a désormais du monde à penser que le Français, au club depuis 2009, a fait son temps au Real, où il s'est imposé comme un joueur important de l'effectif mais sans pour autant parvenir à s'élever au rang de star de l'équipe. Et on sait qu'à Madrid, que ce soit le public ou la presse, on ne jure que par les méga-stars...

La Une du quotidien madrilène AS ce mardi

Que pensez-vous du cas Benzema au Real ? Le voyez-vous inverser la situation au cours des prochaines semaines ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.