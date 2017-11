OM : Evra frappe un supporter, ça sent la fin...

Patrice Evra a donné un coup de pied à un supporter de l'Olympique de Marseille jeudi soir, pendant l'échauffement du match contre le Vitoria Guimaraes (0-1) en Ligue Europa. L'OM a ouvert une enquête et le défenseur risque une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.

Evra risque de ne plus rejouer pour l'OM...

Patrice Evra a sans doute signé la fin de son aventure à l'Olympique de Marseille jeudi soir avant le match de Ligue Europa contre le Vitoria Guimaraes (0-1). Chauffé par des supporters durant l'échauffement, le latéral gauche a pété les plombs en donnant un coup de pied à l'un d'eux, se faisant expulser avant même le début de la rencontre, qu'il devait débuter sur le banc.

L'OM ouvre une enquête

Dans un communiqué, le club phocéen condamne le geste de son défenseur. «Une enquête interne a été diligentée pour établir toutes les responsabilités. En tout état de cause, un joueur professionnel se doit de garder son sang froid face à des provocations et des insultes aussi dures et injustifiées soient elles. De même, le club ne peut que condamner par définition tout comportement destructeur de pseudo supporter qui injurie ses propres joueurs au moment où chacun doit au contraire soutenir son équipe» , peut-on lire.

Un supporter raconte la scène

Désormais, on voit mal Evra reporter le maillot de l'OM. Déjà très remontés contre l'ancien Turinois ces dernières semaines, les supporters marseillais ne lui pardonneront pas ce geste. «C'est une faute grave, professionnelle. Il ne doit plus être employé de l'Olympique de Marseille. Il ne fait plus partie du football. Maintenant, on va l'appeler "I love this coup de pied"» , lance à RMC un fan témoin de la scène, en référence à la phrase «I love this game» d'Evra dans ses vidéos sur les réseaux sociaux.

«Au début de l'échauffement, il n'y avait pas de filet et il envoyait des ballons en tribunes. Il n'arrivait pas à trouver le but... Ce n'est pourtant pas compliqué pour un joueur professionnel. Il ne s'excusait pas. On l'a un peu chauffé. Je ne dirai pas les mots car c'est un peu vulgaire mais il s'est retourné en insultant les mamans des supporters. Alors forcément, nous, les supporters marseillais, on est un peu chaud. Ça n'excuse pas le comportement du supporter mais ça excuse encore moins le geste de Patrice Evra de lui mettre un coup de pied dans la tête» , raconte ce supporter.

Quelle sanction pour Evra ?

Après la rencontre, Rudi Garcia a regretté le geste malheureux de son joueur et n'a pas cherché à le défendre. «En ce qui me concerne, j'ai des infos, mais je n'ai rien vu car j'étais dans le vestiaire. En revanche, je peux dire deux choses : Patrice, au vu de son expérience, ne doit pas répondre aux provocations. Ce qu'il faut dire également, c'est que le supporter en question n'est pas un supporter de l'OM. Lorsqu'on l'est, on n'insulte pas l'un de ses joueurs. Mais une fois encore, Pat' a de l'expérience et il n'aurait pas dû réagir» , a déclaré le coach olympien.

Désormais, que va faire le club phocéen ? Le scénario attendu est à la mise à pied d'Evra et une amende, avant peut-être un licenciement pour faute grave. En tout cas, on ne l'imagine pas rejouer pour l'OM. Il faut également s'attendre à une très lourde sanction de la part de l'UEFA. Une suspension de plusieurs mois ? En 1995, Eric Cantona avait été banni des terrains pendant 9 mois par la Fédération anglaise pour son coup de pied sur un supporter. Il lui sera alors difficile de rebondir avec une telle sanction et cette image qui va désormais l'accompagner...

VIDEO : Evra frappe un supporter de l'OM

L'OM ce club de bouffons ?????????? Evra qui se bat avec ses propres supporters mdr je pleure du sang pic.twitter.com/th388Obaqv — LO SΞNZO (@SenzO___) 2 novembre 2017

