PSG : les intentions de Lucas se confirment, Guedes envoie un message...

L'un tombe dans l'oubli au Paris Saint-Germain, l'autre se refait une santé en Espagne. Lucas Moura et Gonçalo Guedes vivent un début de saison opposé et n'ont pas les mêmes intentions pour leur avenir. Si le premier veut rester dans la capitale, le second se verrait bien ne pas y revenir.

Lucas ne veut pas quitter Paris cet hiver

Saison galère pour Lucas Moura (25 ans). Après un exercice 2016-2017 satisfaisant, son plus abouti sur le plan statistique avec 19 buts, l'ailier brésilien a été relégué très loin dans la hiérarchie suite au recrutement de Neymar et Kylian Mbappé cet été. Aujourd'hui, il ne fait plus partie des plans d'Unai Emery qui ne l'a pas convoqué dans le groupe pour la réception d'Anderlecht (5-0) mardi en Ligue des Champions.

Lucas ne veut pas partir

C'était la troisième fois en octobre que Lucas n'était même pas sur le banc, lui qui ne totalise que 4 apparitions et 55 minutes de temps de jeu cette saison. Pourtant, malgré cette situation, un départ n'est pas au programme cet hiver. Comme nous vous l'évoquions depuis plusieurs semaines, l'Auriverde veut rester à Paris avec sa femme, désireuse d'accoucher dans la capitale. Une information confirmée par l'un de ses courtisans.

Le futur vice-président de Cruzeiro, Itair Machado, a sondé Lucas et confirme ses intentions. «J'ai discuté avec son agent parce que c'est un joueur qui est peu utilisé. Et les joueurs qui sont dans cette situation ont parfois envie de rentrer au Brésil à cause de la coupe du Monde. Ils ont plus de visibilité. Mais il a plusieurs offres pour rester en Europe et sa femme, qui est enceinte, ne veut pas bouger» , a-t-il confié à Globo. A moins d'un départ d'Angel Di Maria cet hiver, le Brésilien jouera très peu cette saison.

Guedes affiche sa préférence

En revanche, tout va bien pour Gonçalo Guedes (20 ans). Prêté au FC Valence cette saison après six mois compliqués à Paris, l'attaquant portugais s'éclate en Espagne avec 3 buts et 5 passes décisives en huit matchs de Liga. Si bien que l'ancien joueur du Benfica Lisbonne se verrait bien prolonger l'aventure dans la péninsule ibérique.

«Je ne sais rien sur mon futur. Je ne peux rien dire parce que je n'en sais pas plus» , a d'abord avoué le Lusitanien à Superdeporte, avant d'en dire un peu plus sur son envie : «Oui, j'aimerais rester. Ici je suis très heureux et on me traite bien.» Un départ n'est pas dans les plans du PSG pour le moment puisque Emery compte sur lui et l'expérience engrangée cette saison pour compléter un secteur offensif où les départs sont attendus. Mais au moins, Paris est prévenu. Valence, qui serait prêt à dépenser 30 M€, aussi...

